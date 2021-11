Where to Donate to Annual NBC 5, Telemundo Chicago, NBC Sports ‘Bundle Up' Coat Drive

Give the gift of warmth this holiday season by donating to the NBC 5, Telemundo Chicago, and NBC Sports "Bundle Up Coat Drive."

Donate new or gently used coats to Cradles to Crayons as part of this annual event. Special thanks to our coat drive partner, Cradles to Crayons.

See below for a full list of collection locations.

Xfinity Store (Algonquin, IL)

2104 S. Randall Road

Start date: Nov. 15

Kia Store (Antioch, IL)

119 Route 173

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Arlington Heights, IL)

324 East Rand Road, Suite 324

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Batavia, IL)

57 S. Randall Road

Start date: Nov. 15

Kia Store (Berwyn, IL)

7050 Ogden Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Berwyn, IL)

7040 Cermak Road

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Bloomingdale, IL)

152 S. Gary Ave, Suite 103

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Bolingbrook, IL)

1122 W. Boughton Road

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Bridgeport, IL)

3145S Ashland Ave

Start date: Nov. 15

Bank of America (Buffalo Grove, IL)

1300 N. Arlington Heights

Start date: Nov. 15

Kia Store (Burns Harbor, IL)

241 Melton Road

Start date: Nov. 15

Kia Store (Calumet City, IL)

1951 River Oaks Drive

Start date: Nov. 15

Alternatives, Inc. (Chicago, IL)

4730 N. Sheridan Rd

Start date: Nov. 15

Creative Scholars Preschool (Chicago, IL)

1735 N. Elston Ave

Start date: Nov. 15

East Bank Storage (Chicago, IL)

429 W Ohio Street

Start date: Nov. 15

Kangaroo Kids (Chicago, IL)

4161 N. Damen Ave

Start date: Nov. 15

Mathnasium of Ravenswood (Chicago, IL)

1754 W. Wilson Ave

Start date: Nov. 15

NBC Tower (Chicago, IL)

454 N. Columbus Dr

Start date: Nov. 15

Tiny Tots Incorporated (Chicago, IL)

2603-2611 N. Halsted St.

Start date: Nov. 15

Windy City Fieldhouse (Chicago, IL)

2367 W. Logan Blvd.

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Chicago, IL)

1322 E. 53rd St (Hyde Park)

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Chicago, IL)

Lakeview

3128 N. Ashland Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Chicago, IL)

North Avenue

1255 W. North Avenue

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Chicago, IL)

Uptown

4401 N. Clarendon Road

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Chicago, IL)

Weed ST (Studio)

901 W. Weed Street

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Chicago, IL)

West Loop

30 S. Halsted Street

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Chicago, IL)

West Pullman

11702 S. Marshfield Ave

Start date: Nov. 15

Kia Store (Chicago, IL)

9205 S. Western Ave

Start date: Nov. 15

Giving Factory (Chicago, IL)

4141 W. George Street

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Cicero, IL)

2942 S. Cicero Ave

Start date: Nov. 15

Flying High Sports & Rec Center (Countryside, IL)

5400 East Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Crystal Lake, IL)

5890 Northwest Highway (Rt. 14), Suite 3

Start date: Nov. 15

Sachs Recreation Center (Deerfield, IL)

455 Lake Cook Rd

Start date: Nov. 15

Indian Boundary YMCA (Downers Grove, IL)

711 59th Street

Start date: Nov. 15

Kia Store (Elgin, IL)

909 E. Chicago Street

Start date: Nov. 15

Kia Store (Elmhurst, IL)

727 W. Grand

Start date: Nov. 15

Little Beans Cafe (Evanston, IL)

430 Asbury Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Evanston, IL)

1608 Sherman Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Evergreen Park)

9524 S. Western Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Frankfort, IL)

20151 S. LaGrange Road

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Glenview, IL)

2840 Patriot Blvd

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Gurnee, IL)

6440 Grand Ave

Start date: Nov. 15

Kia Store (Highland, IL)

9825 Indianapolis Blvd

Start date: Nov. 15

Highwood Public Library (Highwood, IL)

102 Highway Ave

Start date: Nov. 15

Kia Store (Joliet, IL)

2525 W. Jefferson Street

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Joliet, IL)

2802 Plainfield Road

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Kildeer, IL)

20281 N. Rand Road #113

Start date: Nov. 15

Kia Store (Libertyville, IL)

1921 S. Milwaukee Ave

Start date: Nov. 15

Cloud and Bunny (Lincoln Park, IL)

1600 W. Montrose Ave

Start date: Nov. 15

Kia Store (Lincolnwood, IL)

6750 N. Lincoln Ave

Start date: Nov. 15

Kia Store (Matteson, IL)

5501 Miller Circle Drive

Start date: Nov. 15

Kia Store (McHenry, IL)

1121 S. Route 31

Start date: Nov. 15

Kia Store (Merrillville, IL)

4191 E. Lincoln Highway

Start date: Nov. 15

Kia Store (Michigan City, IL)

4411 Michigan Blvd

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Morton Grove, IL)

7927 Golf Road

Start date: Nov. 15

Bank of America (Naperville, IL)

1301 E. Ogden Ave

Start date: Nov. 15

Kia Store (Naperville, IL)

1661 Aurora Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Naperville, IL)

2727 W. 75th Street, Suite 101 & 103

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Norridge, IL)

4270 N. Harlem Ave

Start date: Nov. 15

Kia Store (North Aurora, IL)

201 Hansen Blvd

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Oak Brook, IL)

3041 Butterfield Road, Suite 101

Start date: Nov. 15

Acorn Public Library (Oak Forest, IL)

15624 Central Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Orland Park, IL)

14225 S. 95th Ave, Suite 402

Start date: Nov. 15

Kia Store (Orlando Hills, IL)

8821 W. 159TH Street

Start date: Nov. 15

Kia Store (Palatine, IL)

1400 E. Dundee Rd

Start date: Nov. 15

Kia Store (Schaumburg, IL)

1100 E. Golf Rd

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Schaumburg, IL)

1229 E. Golf Road

Start date: Nov. 15

Aw Yeah Comics (Skokie, IL)

7925 Lincoln Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Tinley Park, IL)

15935 Harlem Ave

Start date: Nov. 15

Xfinity Store (Vernon Hills, IL)

701 N. Milwaukee Ave, Suite 288

Start date: Nov. 15

Kia Store (Waukegan, IL)

425 N. Green Bay Rd

Start date: Nov. 15

Kia Store (Willowbrook, IL)

7345 S. Kingery Hwy

Start date: Nov. 15

South Side YMCA (Woodlawn, IL)

6330 S. Stony Island Ave

Start date: Nov. 15