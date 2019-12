Snow Totals Across the Chicago Area on New Year’s Eve

Chicago is ending 2019 on a snowy note after an historically warm December.

Snow fell across the area Monday night and into Tuesday morning, making for tricky travel conditions and blanketing the Chicago area at the end of what had been a particularly light December.

Here's a look at snow totals across the area as of 7 a.m. Tuesday, according to the National Weather Service:

Northern Illinois

CRYSTAL LAKE 1WSW (MCHENRY)...................2.3

ELGIN 2W (KANE)...............................2.2

HEBRON (MCHENRY)..............................2.0

ALGONQUIN 1N (MCHENRY)........................2.0

BELVIDERE (BOONE).............................1.8

LISLE MORTON ARB (DU PAGE)....................1.8

OAK PARK 1NNE (COOK)..........................1.7

BATAVIA (KANE)................................1.6

LINCOLNWOOD 2E (COOK).........................1.6

ROCKFORD (WINNEBAGO)..........................1.6

CRYSTAL LAKE (MCHENRY)........................1.5

ELBURN (KANE).................................1.5

GENOA (DE KALB)...............................1.5

CHICAGO 6ESE (COOK)...........................1.5

PALATINE 1NNE (COOK)..........................1.5

AURORA 4SE (DU PAGE)..........................1.5

NAPERVILLE 2SE (DU PAGE)......................1.5

GENEVA 4WSW (KANE)............................1.5

ELBURN (KANE).................................1.5

MCHENRY (STRATTON LOCK & DAM) (MCHENRY).......1.5

OHARE AIRPORT (COOK)..........................1.5

PARK FOREST (COOK)............................1.5

ELGIN (KANE)..................................1.4

PALATINE 1E (COOK)............................1.4

SCHAUMBURG 2E (COOK)..........................1.4

HARWOOD HEIGHTS (COOK)........................1.4

ELK GROVE VILLAGE 2WSW (COOK).................1.4

DE KALB 1SW (DE KALB).........................1.4

DOWNERS GROVE 0.4NNE (DU PAGE)................1.4

BULL VALLEY 2WNW (MCHENRY)....................1.4

NEW LENOX 2SE (WILL)..........................1.4

DE KALB (DE KALB).............................1.3

CAPRON (BOONE)................................1.3

BATAVIA 2WNW (KANE)...........................1.3

LAKE ZURICH (LAKE)............................1.3

CHICAGO RIDGE (COOK)..........................1.2

MORRIS 6ESE (GRUNDY)..........................1.2

GENEVA 1SSW (KANE)............................1.2

MUNDELEIN (LAKE)..............................1.2

ELGIN (KANE)..................................1.1

BATAVIA 1WNW (KANE)...........................1.1

MIDWAY COOP (COOK)............................1.1

BRIDGEVIEW 1NNW (COOK)........................1.0

OAK LAWN (COOK)...............................1.0

OAK PARK 1SW (COOK)...........................1.0

ELK GROVE VILLAGE 1ESE (COOK).................1.0

SOMONAUK 2NE (DE KALB)........................1.0

WHEATON 2NNE (DU PAGE)........................1.0

PLAINFIELD 5SW (KENDALL)......................1.0

ST. CHARLES 6NW (KANE)........................1.0

BUFFALO GROVE 2N (LAKE).......................1.0

CRETE 3E (WILL)...............................1.0

LOCKPORT 1SE (WILL)...........................1.0

NEW LENOX 3E (WILL)...........................1.0

WILLOW SPRINGS (COOK).........................1.0

PALOS PARK 1SW (COOK).........................0.9

BOLINGBROOK 3NE (DU PAGE).....................0.9

WAUKEGAN 2N (LAKE)............................0.9

RIVERWOODS (LAKE).............................0.9

JOLIET 2N (WILL)..............................0.9

WESTMONT (DU PAGE)............................0.9

BOURBONNAIS (KANKAKEE)........................0.8

AURORA 4SE (DU PAGE)..........................0.8

CORTLAND (DE KALB)............................0.7

WATSEKA 6.9WNW (IROQUOIS).....................0.7

SUGAR GROVE 1NE (KANE)........................0.7

ST ANNE (KANKAKEE)............................0.7

ELMHURST (DU PAGE)............................0.6

HERSCHER 3E (KANKAKEE)........................0.6

PEOTONE (WILL)................................0.6

COAL CITY 4NNW (GRUNDY).......................0.5

HOFFMAN ESTATES 5W (COOK).....................0.5

PARK RIDGE (COOK).............................0.5

COUNTRYSIDE 1ENE (COOK).......................0.5

CARBON HILL 3.1N (GRUNDY).....................0.5

OTTAWA 1NW (LA SALLE).........................0.5

KANKAKEE (KANKAKEE)...........................0.5

WATSEKA (IROQUOIS)............................0.5

Northwest Indiana

VALPARAISO 1NNW (PORTER)......................2.0

GARY 5ENE (LAKE)..............................1.8

HEBRON 4NE (PORTER)...........................1.3

DE MOTTE 4SW (JASPER).........................1.1

DE MOTTE 6S (JASPER)..........................1.0

VALPARAISO 2WSW (PORTER)......................1.0

MOROCCO (NEWTON)..............................1.0

RENSSELAER (JASPER)...........................1.0

VALPARAISO 6SSW (PORTER)......................0.8

DE MOTTE 1NNW (JASPER)........................0.6

MUNSTER 2NNW (LAKE)...........................0.6

VALPARAISO 4SW (PORTER).......................0.6

RENSSELAER 2SSW (JASPER)......................0.5

REMINGTON (JASPER)............................0.5