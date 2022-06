White Sox Minor League Farm Report: June 10, 2022 originally appeared on NBC Sports Chicago

DJ Gladney and Wes Kath both homered in Kannapolis, Bryan Ramos launched a homer of his own, and there was a promotion within the system!

Make sure to check all of this out and more on last night’s farm recap!

Stay informed during the severe weather season with our local news and weather app. Get the NBC 5 Chicago app for iOS or Android and pick your alerts.

Minor League Statistics

• Triple-A Charlotte Statistics

• Double-A Birmingham Statistics

• High-A Winston-Salem Statistics

• Low-A Kannapolis Statistics

Triple-A Charlotte Knights (21-37)

Note: C Xavier Fernandez promoted from AA Birmingham

• Yolbert Sanchez (2B): 1-for-4, K

• Yermin Mercedes (DH): 1-for-3, BB, 2 K

• Blake Rutherford (CF): 0-for-3

• Micker Adolfo (RF): 0-for-3

• Tanner Banks (SP): 2.0 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 3 K

- 36 Pitches, 24 Strikes

• Kade McClure (RP): 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 2 K

FINAL: Charlotte Knights 4, Louisville Bats 2 | Box Score

Double-A Birmingham Barons (20-35)

• DJ Burt (3B): 1-for-3, R, 2 BB, K

• Yoelqui Cespedes (CF): 1-for-4, R, 2 K

• Evan Skoug (C): 2-for-2, 2 R, 2 BB

• JJ Muno (2B): 1-for-3, 2B, 2 RBI, R

• Luis Curbelo (1B): 1-for-4, HR (2), 3 RBI, R

• Scott Blewett (SP): 4.0 IP, 5 H, 3 ER, 3 BB, 6 K

- 80 Pitches, 50 Strikes

• Brian Glowicki (RP): 2.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K

• Theo Denlinger (RP): 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K

FINAL: Barons 8, Pensacola Blue Wahoos 9 | Box Score

High-A Winston-Salem Dash (29-26)

• Duke Ellis (LF): 1-for-4, 2B, R, BB, K

• Moises Castillo (SS): 1-for-3, RBI, R, K

• Bryan Ramos (3B): 1-for-3, HR (9), 2 RBI, R, BB, K

• Luis Mieses (DH): 2-for-4, 2B, R

• Adam Hackenberg (C): 2-for-3, BB

• Terrell Tatum (RF): 2-for-4, 2B, R

• Garrett Schoenle (SP): 4.0 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 2 K

- 48 Pitches, 32 Strikes

• Jesus Valles (RP): 4.0 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 3 K (WIN)

• Ty Madrigal (RP): 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 K (SAVE)

FINAL: Dash 4, Greensboro Grasshoppers 2 | Box Score

Low-A Kannapolis Ballers (21-34)

• Wes Kath (3B): 1-for-4, HR (6), RBI, R, 2 K

• DJ Gladney (RF): 1-for-3, HR (10), RBI, R, BB, K

• Keegan Fish (C): 1-for-3, K

• Noah Owen (SP): 4.0 IP, 8 H, 4 ER, 0 BB, 2 K

- 77 Pitches, 53 Strikes

• Rigo Fernandez (RP): 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K

FINAL: Cannon Ballers 2, Down East Wood Ducks 9 | Box Score

Arizona Complex League (ACL) White Sox (3-1)

• Ben Norman (RF): 1-for-3, 2B, 2 RBI

• Javier Mora (2B): 1-for-3, K

• Dario Borrero (1B): 1-for-3, R

• Manuel Guariman (C): 0-for-0, R, 2 BB

• Johnabiell Laureano (LF): 1-for-2, RBI, K

• Hunter Dollander (SP): 5.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 8 K (WIN)

• Axel Acevedo (RP): 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 3 K (SAVE)

FINAL: ACL White Sox 3, ACL Padres 0 | Box Score

Dominican Summer League (DSL) White Sox (5-0)

• Erick Hernandez (CF): 1-for-3, R

• Ronny Hernandez (DH): 1-for-3, RBI, K

• Guillermo Rodriguez (SS): 1-for-2, R, BB

• Carlos Jimenez (1B): 1-for-2

• Ronny Robles (SP): 4.2 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 6 K

• Ricardo Brizuela (RP): 1.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (WIN)

• Jesus Mendez (RP): 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (SAVE)

FINAL: DSL White Sox 2, DSL Angels 1 | Box Score

Click here to follow the White Sox Talk Podcast.