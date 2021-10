Coldplay Adds Second Chicago Concert Date at Soldier Field

Coldplay on Tuesday announced an additional Chicago show at Soldier Field "due to overwhelming demand."

The second show takes place May 29, the latest of several dates added to Coldplay's Music Of The Spheres 2022 World Tour. Coldplay tickets are already on sale for their May 28 Chicago date at Soldier Field.

Tickets go on sale for the added May 29 Chicago show at 10 a.m. Oct. 29 at Ticketmaster.com.

Coldplay's tour kicks off March 18 with their first-ever show in Costa Rica. See the full list below.

MUSIC OF THE SPHERES 2022 WORLD TOUR DATES:

MARCH

18: San Jose, CR - Estadio Nacional (Support: TBC) - SOLD OUT!

19: San Jose, CR - Estadio Nacional (Support: TBC) - ADDED DATE – On sale Oct. 27

22: Santo Domingo, DR - Estadio Olímpico (Support: TBC)

25: Monterrey, MX - Estadio BBVA (Support: H.E.R.) - SOLD OUT!

26: Monterrey, MX - Estadio BBVA (Support: H.E.R.)- ADDED DATE – On sale Oct. 26

29: Guadalajara, MX - Estadio Akron (Support: H.E.R.) - SOLD OUT!

APRIL

3: Mexico City, MX - Foro Sol (Support: H.E.R.) - SOLD OUT!

4: Mexico City, MX - Foro Sol (Support: H.E.R.) - SOLD OUT!

23: Santa Clara, CA - Levi’s Stadium (Support: H.E.R.)

26: Los Angeles, CA - SoFi Stadium (Support: H.E.R.)

30: Los Angeles, CA - SoFi Stadium (Support: H.E.R.) – ADDED DATE

MAY

3: Phoenix, AZ - State Farm Stadium (Support: H.E.R.)

6: Dallas, TX - Cotton Bowl Stadium (Support: H.E.R.)

8: Houston, TX - NRG Stadium (Support: H.E.R.)

28: Chicago, IL - Soldier Field (Support: H.E.R.)

29: Chicago, IL - Soldier Field (Support: H.E.R.) – ADDED DATE – On sale Oct. 29

JUNE

1: Washington, DC - FedExField (Support: H.E.R.)

4: East Rutherford, NJ - MetLife Stadium (Support: H.E.R.)

5: East Rutherford, NJ - MetLife Stadium (Support: H.E.R.) – ADDED DATE

8: Philadelphia, PA - Lincoln Financial Field (Support: H.E.R.)

11: Atlanta, GA - Mercedes-Benz Stadium (Support: H.E.R.)

14: Tampa, FL - Raymond James Stadium (Support: H.E.R.)

JULY

2: Frankfurt, DE - Deutsche Bank Park (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

3: Frankfurt, DE - Deutsche Bank Park (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

5: Frankfurt, DE - Deutsche Bank Park (Support: London Grammar) – ADDED DATE

8: Warsaw, PL - PGE Narodowy (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

10: Berlin, DE - Olympiastadion Berlin (Support: London Grammar) – SOLD OUT

12: Berlin, DE - Olympiastadion Berlin (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

13: Berlin, DE - Olympiastadion Berlin (Support: H.E.R.) – ADDED DATE – On sale Oct. 29

16: Paris, FR - Stade de France (Support: H.E.R.) - SOLD OUT

17: Paris, FR - Stade de France (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

19: Paris, FR - Stade de France (Support: London Grammar) – SOLD OUT

20: Paris, FR - Stade de France (Support: London Grammar) - ADDED DATE – On sale Nov 3

AUGUST

5: Brussels, BE - King Baudouin Stadium (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

6: Brussels, BE - King Baudouin Stadium (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

8: Brussels, BE - King Baudouin Stadium (Support: London Grammar) – SOLD OUT

9: Brussels, BE - King Baudouin Stadium (Support: London Grammar) - ADDED DATE – On sale Oct. 29

12: London, UK - Wembley Stadium (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

13: London, UK - Wembley Stadium (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

16: London, UK - Wembley Stadium (Support: London Grammar) – SOLD OUT

17: London, UK - Wembley Stadium (Support: H.E.R.) – SOLD OUT

19: London, UK - Wembley Stadium (Support: London Grammar) – SOLD OUT

20: London, UK - Wembley Stadium (Support: London Grammar) -SOLD OUT

23: Glasgow, UK - Hampden Park Stadium (Support: H.E.R.) -SOLD OUT

24: Glasgow, UK - Hampden Park Stadium (Support: London Grammar) – ADDED DATE

SEPTEMBER

10: Rio De Janeiro, BR - Rock In Rio