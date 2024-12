Where to donate to the annual NBC 5, Telemundo Chicago and Cradles to Crayons coat drive

Give the gift of warmth this holiday season by donating to the NBC 5 and Telemundo Chicago Bundle Up Coat Drive.

As part of this annual event, donate new or gently used coats to Cradles to Crayon. Thank you to our Coat Drive sponsors, Cradles to Crayon, and Xfinity.

If you prefer to make a virtual donation, please visit here.

See below for a full list of collection locations.

Xfinity Store (Algonquin, IL)

2104 S. Randall Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Arlington Heights, IL)

324 East Rand Rd., Suite 324

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Batavia, IL.)

57 S. Randall Road

Start date: Dec. 2

Beach Fire Department

Cradles to Crayons (Beach Park, IL)

3233 N. Lewis Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Berwyn, IL)

7040 Cermak Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Bloomingdale, IL)

152 S. Gary Ave, Suite 103

Start date: Dec. 2

Weathertech Factory Store (Bolingbrook, IL)

841 Remington Blvd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Bolingbrook, IL)

1122 W. Boughton Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Bridgeport, IL)

3145 S Ashland Ave.

Start date: Dec. 2

Alcott Center

Cradles to Crayon (Buffalo Grove, IL)

530 Bernard Dr.

Start date: Dec. 2

Bank of America

Cradles to Crayon (Buffalo Grove, IL)

1300 North Arlington Heights Rd.

Start date: Dec. 2

Buffalo Grove Park/Community Arts Center

Cradles to Crayon (Buffalo Grove, IL)

225 McHenry Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Chicago, IL)

1255 W. North Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Chicago, IL)

901 W. Weed St.

Start date: Dec. 2

NBC Tower (Chicago, IL)

454 N. Columbus Dr.

Start date: Dec. 2

Alternatives, Inc.

Cradles to Crayon (Chicago, IL)

241 East 57th St.

Start date: Dec. 2

Chicago Public Library – Avalon Branch

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

8148 S. Stoney Island Ave.

Start date: Dec. 2

Chicago Public Library – Bucktown-Wicker Park Branch

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1701 N. Milwaukee Ave.

Start date: Dec. 2

Chicago Public Library – Logan Square Branch

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

3030 W. Fullerton Ave.

Start date: Dec. 2

Chicago Public Library – Near North Branch

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

310 W. Division

Start date: Dec. 2

Chicago Public Library – Sulzer Regional Library

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

4455 N. Lincoln Ave.

Start date: Dec. 2

Chicago Public Library – West Loop Branch

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

122 N. Aberdeen St.

Start date: Dec. 2

Chicago Public Library – West Town Branch

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1625 W. Chicago Ave.

Start date: Dec. 2

Rev. Billy’s Chop Shop

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

2424 W Montrose Ave

Start date: Dec. 2

Edgewater Playhouse

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1048 W Bryn Mawr Ave.

Start date: Dec. 2

Elite Strength and Fitness

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

5757 N Lincoln Ave.

Start date: Dec. 2

Giving Factory

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

2500 W Bradley Pl.

Start date: Dec. 2

Ultimate Ninjas Chicago

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

2915 W Montrose Ave.

Start date: Dec. 2

Quilter’s Trunk Beverly Sewing Shop

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

10352 S Western Ave

Start date: Dec. 2

Cloud and Bunny

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1600 W Montrose Ave.

Start date: Dec. 2

Mathnasium Ravenswood

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1754 W Wilson Ave.

Start date: Dec. 2

East Bank Storage (Front Desk)

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

429 W Ohio St.

Start date: Dec. 2

Universal Wellness Source

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1902 W Belmont Ave.

Start date: Dec. 2

Creative Scholars Preschool

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1735 N Elston Ave.

Start date: Dec. 2

Fit City Kids

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

2540 W. Lawrence Ave.

Start date: Dec. 2

Morgan Park Sports Center

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

11505 S. Western Ave.

Start date: Dec. 2

McCormick YMCA

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

1834 N Lawndale Ave

Start date: Dec. 2

New Life Centers Warehouse

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

4401 W. Ogden Ave.

Start date: Dec. 2

New Life Community Church

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

5101 S. Keeler Ave.

Start date: Dec. 2

Dan Ryan Woods Visitor Center

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

W. 87th St. & Western Ave.

Start date: Dec. 2

Irving Park YMCA

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

42551 W. Irving Park Rd.

Start date: Dec. 2

Rauner YMCA

Cradles to Crayons (Chicago, IL)

2700 S. Western Ave.

Start date: Dec. 2

South Side YMCA

Cradles to Crayons (Chicago, IL.)

6330 S. Stony Island Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Cicero, IL)

2942 South Cicero Ave.

Start date: Dec. 2

Flying High Sports & Rec Center

Cradles to Crayons (Countryside, IL)

5400 East Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Crystal Lake, IL)

5890 Northwest Highway (Rt. 14) Suite 3

Start date: Dec 2

Sachs Recreation Center

Cradles to Crayons (Deerfield, IL)

455 Lake Cook Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (DeKalb, IL)

2565 Sycamore Road

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Evanston, IL)

1608 Sherman Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Evergreen Park, IL)

9524 S. Western Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Frankfort, IL)

20151 S. LaGrange Rd.

Start date: Dec. 2

Indian Boundary YMCA

Cradles to Crayons (Downers Grove, IL)

711 59th St,

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Glenview)

2840 Patriot Blvd.

Start date: Dec. 2

St. Paul AME Church

Cradles to Crayons (Glencoe, IL)

336 Washington Ave.

Start date: Dec. 2

Grayslake Community Park District

Cradles to Crayons (Grayslake, IL)

240 Commerce Dr.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Gurnee, IL.)

6440 Grand Ave.

Start date: Nov. 15

Bright Bowls

Cradles to Crayons (Highland Park, IL)

777 Central Ave

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Hammond, IN)

1738 165th St.

Start date: Dec. 2

New Life Homer Glen

Cradles to Crayons (Homer Glen, IL)

14832 W. 163rd St.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Homewood, IL)

17741 S. Halsted St.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Hyde Park)

1322 E. 53rd St.

Start date: Dec. 2

First United Methodist Church

Cradles to Crayons (LaGrange, IL)

100 W. Cossitt Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Joliet, IL)

2802 Plainfield Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Kildeer, IL)

20291 N. Rand Road

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Lakeview)

3128 N. Ashland Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Marshfield Plaza)

11702 S. Marshfield Avenue

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Merrillville, IN)

3199 East Lincoln Highway (US 30)

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Morton Grove, IL)

7927 Golf Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Naperville, IL)

2727 W. 75th Street, Suite 101 & 103

Start date: Dec. 2

Bank of America

Cradles to Crayons (Naperville, IL)

1301 E. Ogden Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Norridge, IL)

4270 N. Harlem Ave.

Start date: Dec. 2

Cancer Wellness Center

Cradles to Crayons (Northbrook, IL)

215 Revere Drive

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Oak Brook, IL)

3041 Butterfield Rd., Suite 101

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Orland Park, IL)

14225 S. 95th Ave, Suite 402

Start date: Dec. 2

Riverdale Public Library

Cradles to Crayons (Riverdale, IL)

208 W 144th St.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Schaumburg, IL)

1229 E. Golf Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (South Elgin)

524 S. Randall Rd.

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Tinley Park, IL)

15935 Harlem Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Partner Store (Uptown)

4401 N. Clarendon Ave.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Vernon Hills, IL)

701 N. Milwaukee Ave, Suite 288

Start date: Dec. 2

Belvidere Recreation Center

Cradles to Crayons (Waukegan, IL)

412 S. Lewis Ave

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (West Loop/Studio XF)

30 South Halsted St.

Start date: Dec. 2

Xfinity Store (Wheaton, IL)

1 Rice Lake Square

Start date: Dec. 2

Compassionate Love Daycare

Cradles to Crayons (Wheeling, IL)

199 N. 1st St.

Start date: Dec. 2

Community House Winnetka

Cradles to Crayons (Winnetka, IL)

620 Lincoln Ave.

Start date: Dec. 2